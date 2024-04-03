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07:38, 3 апреля 2024Мир

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель

Türkiye: в Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель, сейчас ведутся поиски стрелявших. Об этом информирует газета Türkiye.

«В стамбульском Кючюкчекмедже 4-этажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами», — отмечает СМИ.

В настоящее время ведутся поиски человека или людей, совершивших нападение на отель. О пострадавших в результате нападения не сообщается.

В феврале неизвестный с оружием захватил заложников на заводе Procter&Gamble в Турции недалеко от Стамбула Предположительно, подозреваемый взял в заложники работников фабрики в знак протеста против операции Израиля в секторе Газа.

Кроме того, 28 января неизвестные открыли стрельбу у католической церкви в Стамбуле. В результате стрельбы были ранены несколько человек, одного спасти не удалось. Всего в церкви во время службы находилось около 50 человек.

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      Марина Совина
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