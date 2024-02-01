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16:53, 1 февраля 2024Мир

В Турции неизвестный с оружием захватил заложников на заводе

Haberturk: неизвестный захватил заложников на заводе Procter&Gamble в Турции

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Неизвестный с оружием захватил заложников на заводе Procter&Gamble в Турции недалеко от Стамбула. Об этом сообщает Haberturk.

Инцидент произошел в населенном пункте Гебзе района Коджаэли к востоку от Стамбула. Около 15:00 по местному времени в главное здание завода, принадлежащего американской компании P&G, вошел неизвестный с пистолетом в руке и взял заложников.

Предположительно, подозреваемый взял в заложники работников фабрики в знак протеста против операции Израиля в секторе Газа. В настоящий момент к заводу прибыли силы полицейского спецназа. Губернатор Коджаэли Седдар Явуз также отправился в район для получения информации.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что в рамках расследования вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле задержаны 47 человек. Он добавил, что двое подозреваемых в совершении нападения на церковь в Стамбуле являются иностранцами.

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      Юрий Леонов
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