Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 29 января 2024Мир

В Стамбуле арестовали более 40 человек из-за атаки на церковь

Глава МВД Турции Ерликая заявил о задержании 47 человек из-за атаки на церковь
Али Ерликая

Али Ерликая. Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что в рамках расследования вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле задержаны 47 человек. Об этом передает РИА Новости.

На брифинге Ерликая уточнил, что после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. В результате были задержаны 47 человек по 30 адресам.

Глава МВД Турции добавил, что двое подозреваемых в совершении нападения на церковь в Стамбуле являются иностранцами. Их задержали около 22:00 по местному времени. Один из них — гражданин Таджикистана, другой — россиянин. По предварительной информации, они являются членами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Всех задержанных допросят.

28 января неизвестные открыли стрельбу у католической церкви в Стамбуле. В результате стрельбы были ранены несколько человек, одного спасти не удалось. Всего в церкви во время службы находилось около 50 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США понесли первые потери с начала войны на Ближнем Востоке. Что известно об атаке на американскую базу в Иордании?

      Российский боец рассказал о работе подразделений по подрыву морального духа ВСУ

      В ЕС задумали саботировать экономику Венгрии из-за помощи Украине

      При проверках украинских военкоматов выявили множество нарушений

      Двое мужчин связались с «евнуходелом» и за деньги отрезали другим людям яички

      Назван простой способ избавиться от распространенной проблемы в туалете

      На Украине захотели ввести базовую военную службу

      В Ирландии раскрыли возможные действия России в Техасе

      В Киеве ответили на претензии Венгрии на украинское Закарпатье

      Трамп призвал республиканцев не голосовать за дополнительную помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше