В Стамбуле арестовали более 40 человек из-за атаки на церковь

Глава МВД Турции Ерликая заявил о задержании 47 человек из-за атаки на церковь

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что в рамках расследования вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле задержаны 47 человек. Об этом передает РИА Новости.

На брифинге Ерликая уточнил, что после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. В результате были задержаны 47 человек по 30 адресам.

Глава МВД Турции добавил, что двое подозреваемых в совершении нападения на церковь в Стамбуле являются иностранцами. Их задержали около 22:00 по местному времени. Один из них — гражданин Таджикистана, другой — россиянин. По предварительной информации, они являются членами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Всех задержанных допросят.

28 января неизвестные открыли стрельбу у католической церкви в Стамбуле. В результате стрельбы были ранены несколько человек, одного спасти не удалось. Всего в церкви во время службы находилось около 50 человек.

