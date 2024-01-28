Неизвестные открыли стрельбу у католической церкви в Стамбуле

Sabah: неизвестные напали на католическую церковь в Стамбуле, есть раненые

В Стамбуле двое неизвестных напали на католическую церковь в Сарыере, Стамбул. Об этом сообщает Sabah.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что начато масштабное расследование случившегося. «Мы решительно осуждаем это нападение», — заявил он.

Уточняется, что в результате стрельбы были ранены несколько человек, одного спасти не удалось. Всего в церкви во время службы находилось около 50 человек, уточняет издание.

Мотивы нападавших в настоящий момент неизвестны. На месте происшествия находится полиция и бригады скорой помощи.