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13:15, 28 января 2024Мир

Неизвестные открыли стрельбу у католической церкви в Стамбуле

Sabah: неизвестные напали на католическую церковь в Стамбуле, есть раненые

Фото: gd_project / Shutterstock / Fotodom

В Стамбуле двое неизвестных напали на католическую церковь в Сарыере, Стамбул. Об этом сообщает Sabah.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что начато масштабное расследование случившегося. «Мы решительно осуждаем это нападение», — заявил он.

Уточняется, что в результате стрельбы были ранены несколько человек, одного спасти не удалось. Всего в церкви во время службы находилось около 50 человек, уточняет издание.

Мотивы нападавших в настоящий момент неизвестны. На месте происшествия находится полиция и бригады скорой помощи.

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      Варвара Кошечкина
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