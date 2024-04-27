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09:09, 27 апреля 2024Ценности

Рита Ора показала фигуру в коротком топе

Британская певица Рита Ора показала фигуру с кубиками пресса в коротком топе

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора показала фигуру в откровенном виде в спортзале. Соответствующий снимкок она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя звезда разместила фото, на котором предстала в лифте напротив зеркала в фитнес-костюме бордового цвета. Упомянутый наряд состоял из длинных лосин и укороченного топа на широких бретелях. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

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Также исполнительница надела яркие кроссовки, а в руках держала коврик для йоги. Кроме того, она собрала волосы, надев на голову черную повязку.

Ранее в апреле Рита Ора снялась без штанов. Звезда разместила фото, на котором она предстала в белом облегающем боди, отказавшись от брюк. Ора также показала лицо без макияжа.

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      Екатерина Ештокина
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