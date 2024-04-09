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09:05, 9 апреля 2024Ценности

Рита Ора снялась без штанов

Британская певица Рита Ора снялась в боди с глубоким декольте

Фото: Hollie Adams / Reuters

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора снялась в откровенном образе. Соответствующий снимкок она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя звезда разместила фото, на котором она предстала в белом облегающем боди, отказавшись от штанов. Упомянутый наряд имел глубокое декольте и демонстрировал фигуру знаменитости.

В качестве украшений она выбрала несколько цепочек с подвесками и браслет. Кроме того, Ора показала лицо без макияжа.

Ранее в апреле Рита Ора появилась на публике без бюстгальтера. Папарацци запечатлели исполнительницу с 48-летним возлюбленным, режиссером Тайкой Вайтити, в международном аэропорту Сиднея.

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      Екатерина Ештокина
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