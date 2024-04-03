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09:05, 3 апреля 2024Ценности

Рита Ора появилась на публике без бюстгальтера

Кадр: Daily Mail

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора появилась на публике в откровенном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю звезду с 48-летним возлюбленным, режиссером Тайкой Вайтити, в международном аэропорту Сиднея. На размещенных снимках певица предстала в фитнес-лосинах кораллового оттенка и укороченном сером топе на широких бретелях. При этом на фото видно, что она отказалась от бюстгальтера.

Свой образ Ора дополнила бежевой кепкой и солнцезащитными очками. В качестве аксессуаров она также выбрала массивные серьги и черную сумку бренда Hermés.

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Спутник знаменитости, в свою очередь, надел черные свободные штаны, белую футболку и цветную бейсболку.

В марте Рита Ора снялась без штанов для модного журнала. На черно-белом фото исполнительница позировала перед камерой в кожаной куртке-косухе бренда Primark и трусах со средней посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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