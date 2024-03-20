Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора снялась без штанов для модного журнала Grazia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом фото 33-летняя исполнительница позирует перед камерой в кожаной куртке-косухе бренда Primark и трусах со средней посадкой. Она приподняла руки и положила их на голову.

Кроме того, за время съемки артистка примерила белый костюм в вертикальную полоску, состоящий из пиджака и брюк. При этом на опубликованном снимке было видно, что верх наряда надет на голое тело звезды.

В феврале Рита Ора сменила имидж и удивила фанатов. Тогда певица поделилась серией снимков, на которых позировала в халате, обнажив при этом одно плечо.