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18:23, 15 февраля 2024Ценности

Рита Ора показала новую стрижку и удивила фанатов

Рита Ора

Рита Ора. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британская певица и актриса Рита Ора сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых позирует перед камерой в халате, обнажив при этом одно плечо. Кроме того, на фото знаменитость показала новую стрижку. Видно, что артистка решила отказаться от длинных прядей.

Поклонники оценили преображение звезды в комментариях под постом. «Мне нравится, как ты выглядишь. Так стильно», «Потрясающе!», «Это так красиво!», «Великолепно смотришься», «Эта стрижка тебе очень идет», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер сменила имидж и вышла в свет в трендовом образе. 27-летняя манекенщица с супругом посетили финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги. Звезда появилась на мероприятии в наряде жены мафиози, который состоял из леопардовой шубы, джинсов, белой классической футболки и красных туфель-лодочек. При этом знаменитость сменила цвет волос на более темный.

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      Мария Винар
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