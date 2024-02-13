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12:44, 13 февраля 2024Ценности

Жена Бибера сменила имидж и вышла в свет в трендовом образе

Фото: The Daily Stardust / CPR / BACKGR / Legion-media.ru

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер сменила имидж и вышла в свет в трендовом образе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

27-летняя манекенщица с супругом посетили финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги. Звезда появилась на мероприятии в наряде жены мафиози, состоящем из леопардовой шубы, джинсов, белой классической футболки и красных туфель-лодочек. При этом знаменитость сменила цвет волос, покрасившись в более темный оттенок.

Фото: The Daily Stardust / CPR / BACKGR / Legion-media.ru

Свой образ Бибер дополнила солнцезащитными очками и серебристым колье. В свою очередь ее избранник надел коричневую рубашку с принтом, темные джинсы, черную кожаную куртку и бордовые ботинки. В качестве аксессуаров он выбрал бейсболку и очки.

В январе жена Бибера снялась в бикини в рекламе собственного бренда косметики. Знаменитость позировала на пляже в вязаном купальнике белого цвета и меховых луноходах.

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      Екатерина Ештокина
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