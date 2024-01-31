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09:47, 31 января 2024Ценности

Жена Бибера снялась в бикини в рекламе собственного бренда косметики

Фото: @haileybieber

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда уходовой косметики Rhode. Пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость позировала на пляже в вязаном бикини белого цвета и меховых луноходах. Среди прочего она надела повязку на голову и золотые серьги-кольца. Фотограф запечатлел манекенщицу стоящей у пальмы, а также лежащей в аналогичном образе на шезлонге.

Вдобавок на одном из снимков Бибер позировала вместе с приятельницей, имя которой не раскрывается.

Ранее в январе жена Бибера снялась в купальнике в ванной. Модель поплавала в желтом раздельном бикини с распущенными волосами.

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      Карина Черных
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