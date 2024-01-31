Жена Бибера снялась в бикини в рекламе собственного бренда косметики

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда уходовой косметики Rhode. Пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость позировала на пляже в вязаном бикини белого цвета и меховых луноходах. Среди прочего она надела повязку на голову и золотые серьги-кольца. Фотограф запечатлел манекенщицу стоящей у пальмы, а также лежащей в аналогичном образе на шезлонге.

Вдобавок на одном из снимков Бибер позировала вместе с приятельницей, имя которой не раскрывается.

Ранее в январе жена Бибера снялась в купальнике в ванной. Модель поплавала в желтом раздельном бикини с распущенными волосами.