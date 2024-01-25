Жена Бибера снялась в купальнике в ванной

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда продуктов для ухода за кожей Rhode. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица предстала, лежа в ванной, наполненной водой, в раздельном купальнике желтого цвета. Поверх наряда звезда надела белую прозрачную накидку.

Кроме того, стилисты распустили знаменитости волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах. Помимо этого, на фото также присутствовала модель Аджок Даинг.

Ранее в январе жена Бибера и модель Victoria's Secret вместе снялись в купальниках. Манекенщицы, обнявшись, позировали на фоне моря, рекламируя бренд одежды Свейнпол Tropic Of C.