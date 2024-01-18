Жена Бибера и модель Victoria's Secret вместе снялись в купальниках

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер и американская модель Кэндис Свейнпол вместе снялись в откровенных образах на Багамах. Соответствующие публикации появились на их страницах в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщицы, обнявшись, позировали на фоне моря, рекламируя бренд одежды Свейнпол Tropic Of C. Так, последняя примерила черное бикини с белой окантовкой, а Бибер предстала перед камерой в слитном купальнике аналогичной расцветки.

Кроме того, девушки держали в руках тюбики с косметическими средствами, также рекламируя марку продуктов для ухода за кожей Rhode, принадлежащую супруге музыканта.

Ранее в январе американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. 32-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она позирует перед зеркалом в черном платье, оформленном глубоким декольте.