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11:48, 18 января 2024Ценности

Жена Бибера и модель Victoria's Secret вместе снялись в купальниках

Хейли Бибер

Хейли Бибер. Фото: CraSH / Globallookpress.com

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер и американская модель Кэндис Свейнпол вместе снялись в откровенных образах на Багамах. Соответствующие публикации появились на их страницах в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщицы, обнявшись, позировали на фоне моря, рекламируя бренд одежды Свейнпол Tropic Of C. Так, последняя примерила черное бикини с белой окантовкой, а Бибер предстала перед камерой в слитном купальнике аналогичной расцветки.

Кроме того, девушки держали в руках тюбики с косметическими средствами, также рекламируя марку продуктов для ухода за кожей Rhode, принадлежащую супруге музыканта.

Ранее в январе американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. 32-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она позирует перед зеркалом в черном платье, оформленном глубоким декольте.

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      Карина Черных
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