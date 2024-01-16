Эмили Ратаковски поделилась фото в откровенном образе

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она позирует перед зеркалом в черном платье, оформленном глубоким декольте. При этом на размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Также для своего образа она подвела глаза черным карандашом и нанесла на губы розовую помаду. Вдобавок звезда распустила волосы.

Ранее Ратаковски снялась в откровенном наряде в рекламе энергетических напитков бренда Alani Nu. Тогда модель предстала перед камерой в слитном белом купальнике с вырезом, который обнажал живот и нижнюю часть груди.