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12:18, 16 января 2024Ценности

Эмили Ратаковски поделилась фото в откровенном образе

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она позирует перед зеркалом в черном платье, оформленном глубоким декольте. При этом на размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Также для своего образа она подвела глаза черным карандашом и нанесла на губы розовую помаду. Вдобавок звезда распустила волосы.

Ранее Ратаковски снялась в откровенном наряде в рекламе энергетических напитков бренда Alani Nu. Тогда модель предстала перед камерой в слитном белом купальнике с вырезом, который обнажал живот и нижнюю часть груди.

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      Карина Черных
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