Эмили Ратаковски снялась в рекламе в купальнике в стиле 80-х

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде в рекламе энергетических напитков бренда Alani Nu. Соответствующая публикация появилась в TikTok-аккаунте компании.

32-летняя манекенщица предстала перед камерой в слитном белом купальнике с высокими вырезами для ног и вырезом, обнажающим живот и нижнюю часть груди. В то же время она надела укороченную джинсовую куртку и белые носки и кеды. Образ героини видео дополняли серьги-подвески в виде вишен.

Стилисты распустили волосы знаменитости и сделали ей объемную прическу, нанесли на щеки яркие румяна и накрасили губы малиновой помадой.

Ранее американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер также показала тело в купальнике. 28-летняя манекенщица поделилась снимками, сделанными во время отдыха на острове Барбадос.