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10:42, 12 января 2024Ценности

Эмили Ратаковски снялась в рекламе в купальнике в стиле 80-х

Кадр: @alaninutrition / TikTok

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде в рекламе энергетических напитков бренда Alani Nu. Соответствующая публикация появилась в TikTok-аккаунте компании.

32-летняя манекенщица предстала перед камерой в слитном белом купальнике с высокими вырезами для ног и вырезом, обнажающим живот и нижнюю часть груди. В то же время она надела укороченную джинсовую куртку и белые носки и кеды. Образ героини видео дополняли серьги-подвески в виде вишен.

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Ранее американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер также показала тело в купальнике. 28-летняя манекенщица поделилась снимками, сделанными во время отдыха на острове Барбадос.

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      Карина Черных
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