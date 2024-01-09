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10:25, 9 января 2024Ценности

Кендалл Дженнер показала фото в бикини

Фото: @kendalljenner

Американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер показала тело в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица поделилась снимками, сделанными во время отдыха на острове Барбадос. На кадрах она предстала на пляже, позируя в салатовом бикини в черную полоску. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и стрингов.

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Знаменитость продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, в том числе расположившись лежа на шезлонге. При этом она дополнила образ солнцезащитными очками и серебристыми кольцами и распустила волосы.

В декабре Кендалл Дженнер появилась на публике в шубе из натурального меха стоимостью 27 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). Папарацци заметили 28-летнюю манекенщицу на курорте Аспен в штате Колорадо, США.

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      Карина Черных
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