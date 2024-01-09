Кендалл Дженнер показала фото в бикини

Американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер показала тело в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица поделилась снимками, сделанными во время отдыха на острове Барбадос. На кадрах она предстала на пляже, позируя в салатовом бикини в черную полоску. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и стрингов.

Знаменитость продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, в том числе расположившись лежа на шезлонге. При этом она дополнила образ солнцезащитными очками и серебристыми кольцами и распустила волосы.

В декабре Кендалл Дженнер появилась на публике в шубе из натурального меха стоимостью 27 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). Папарацци заметили 28-летнюю манекенщицу на курорте Аспен в штате Колорадо, США.