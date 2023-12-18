Кендалл Дженнер заметили в шубе за два миллиона рублей

Модель Кендалл Дженнер заметили на курорте в шубе за 2,4 миллиона рублей

Американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер появилась на публике в роскошной шубе из натурального меха. Снимки с ней публикует Daily Mail.

Папарацци заметили 28-летнюю манекенщицу на курорте Аспен в штате Колорадо, США. Знаменитость направлялась на ужин вместе с друзьями в длинной шубе люксового бренда Phoebe Philo и кожаных туфлях на каблуках. При этом волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что стоимость верхней одежды модели составляет 27 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей).

Ранее в декабре Кендалл Дженнер снялась топлес и показала видео фанатам. Инфлюэнсер запечатлела себя у зеркала, позируя на фоне кровати. Знаменитость предстала перед камерой с обнаженной грудью, которую прикрывала одной рукой.