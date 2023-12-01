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04:02, 1 декабря 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась топлес и показала видео фанатам

Кадр: @kendalljenner

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась топлес и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица запечатлела себя у зеркала, позируя на фоне кровати. Знаменитость предстала перед камерой с обнаженной грудью, которую прикрывала одной рукой.

Кроме того, она распустила волосы, сделав прямой пробор, надела массивные серьги и накрасила ногти черным лаком.

Ранее в ноябре Кендалл Дженнер попала на обложку специального выпуска «30 до 30» Forbes третьей из семьи Кардашьян. Известно, что также в рейтинге журнала оказывались ее сестры, предпринимательницы Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

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      Карина Черных
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