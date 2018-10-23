F-35 с термоядерной бомбой «легко достанет» до Москвы

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Модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое, заявил «Армейскому стандарту» бывший начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности, экс-начальник Главного штаба РВСН (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин.

Эксперт предположил, что возможность самолетов-носителей В61-12 базироваться на базах НАТО в Литве или Латвии «фактически меняет статус этого ядерного оружия».

«По отношению к России оно перестает быть тактическим, так как способно легко доставать до объектов центрального промышленного района страны, крупных городов, включая Москву. Это позволяет сделать В-61-12 существенным довеском к тем стратегическим наступательным силам, которыми сегодня обладают Штаты», — считает генерал-полковник.

Эксперт заметил, что вместе с бомбой совершенствуются ее самолеты-носители, в частности, американские F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также европейские Tornado. Кроме того, оружие получат истребители пятого поколения F-35 Lightning II, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, а также перспективный малозаметный B-21 Raider.

B61-12 представляет собой глубокую модернизацию В61. Усовершенствованию подверглись корпус и система наведения. Мощность бомбы (около 80 килотонн) осталась прежней. Новое оружие американские военные начнут получать с весны 2020 года. Всего с 1967 года произведено 3155 серийных единиц В61 различных модификаций. В настоящее время примерно 1200 таких авиабомб хранятся на базах НАТО.

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