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США обвинили Россию в размещении боевого лазера в космосе

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Илим Поблете

Наблюдаемая в последнее время активность на околоземной орбите указывает на развертывание Россией космической силы, допускающей использование «боевой лазерной системы». Об этом сообщила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблете, передает The Washington Free Beacon.

Политик, выступая 23 октября в ООН, отметила, что заявления российских военных о принятии на вооружение боевых лазеров и ведущейся разработке ракет воздушного запуска, предназначенных «для уничтожения американских спутников», предоставляют Соединенным Штатам «еще одно доказательство того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике».

Согласно Поблете, США выступают против развертывания оружия в околоземном пространстве, однако, учитывая действия российских военных, отказываются принять поддерживаемые Россией соглашения по ограничению милитаризации космоса, в частности проекты «Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве» и резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе». Помощник госсекретаря США призвала страны голосовать в ООН против «декоративной российской потемкинской резолюции».

Выступая в августе на Конференции по разоружению в Женеве (Швейцария) Поблете выразила обеспокоенность сделанным в августе 2017 года заявлением Минобороны России о спутнике-инспекторе, а также анонсированном в марте того же года президентом России Владимиром Путиным боевом лазере.

Спутники-инспекторы отличает способность маневрировать по орбите. Согласно заявлениям российских экспертов, такие действия позволяют проводить наблюдение или дистанционное взаимодействие с другими космическими аппаратами. Западные специалисты считают, что российские спутники-инспекторы предназначены для шпионажа и обслуживания дальних миссий ВМФ РФ, однако в перспективе допускают использование в качестве перехватчиков или носителей систем радиоэлектронной борьбы.

Говоря о разработке боевого лазерного комплекса «Пересвет», Путин отметил, что «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности». Подобное оружие, предположительно, предназначено для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника, а также подавления беспилотников.

В июне 2017 года стартовавший с Плесецка «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга» с двумя космическими аппаратами, один из которых, «Космос 2519», официально заявленный как спутник дистанционного зондирования Земли, совершил несколько маневров. В августе 2017 года российские военные заявили, что от «Космоса 2519» отделился спутник-инспектор «Космос 2521». В августе и сентябре 2017 года «Космос 2521» совершил несколько маневров, предположительно, с целью приблизиться к «Космосу 2486». В октябре 2017 года военные заявили, что миссия «Космос 2521» завершена, а спутник вернулся к «Космосу 2519». В том же месяце от «Космоса 2521» отсоединился еще один спутник «Космос 2523». В марте 2018 года «Космос 2521» начал удаляться от «Космоса 2519».

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