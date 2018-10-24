Россия построит сверхдальний подледный беспилотник

Центральное конструкторское бюро «Лазурит» (Нижний Новгород) начало строительство морского беспилотника сверхдальнего плавания «Сарма» для Северного морского пути, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

«Мы открыли на предприятии лабораторию ФПИ по созданию демонстратора автономного подводного необитаемого аппарата, приступаем к его изготовлению. К 2020 году планируется создание трех демонстраторов, после чего пройдут первые морские испытания на Черном море по маршруту Севастополь — Сочи и обратно. На 2022-2023 годы планируется прохождение Северного морского пути — десять тысяч километров подо льдами», — сказал специалист.

По словам Денисова, беспилотник получит не ядерный двигатель, а анаэробную силовую установку.

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Согласно руководителю проектной группы ФПИ Виктору Литвиненко, такой агрегат «будет дешевле, экономичнее, экологичнее, выгоднее», чем ядерный, а подобные автономные подводные необитаемые аппараты должны обеспечить, в частности, безопасность плавания, в том числе в качестве сейсморазведчика, по Северному морскому пути.

«Это очень сложный проект. Нужно пройти без ошибок такое огромное расстояние, причем без всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром, опираясь на собственную навигацию. Это будет достаточно серьезный мировой прорыв для нашей страны и освоения мирового океана в целом», — добавил Литвиненко.

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