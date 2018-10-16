Двигатель «Кортежа» сделают авиационным

В рамках работ «Адаптация», проводимых по контракту с Минпромторгом, планируется исследование методологии превращения автомобильного двигателя в авиационный, заявил РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова Михаил Гордин.

Проектированием силовых установок займется ЦИАМ. Производство поручено Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). Начать работы планируется с двигателя от семейства автомобилей представительского и высшего класса «Кортежа». «Мы берем двигатель от "Кортежа" и делаем из него авиационный», — заявил гендиректор.

Итогом работ должно стать создание демонстратора. Цель проекта — «понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет». «Идея в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель», — добавил Гордин.

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Выбор для «Адаптации» силового агрегата от «Кортежа» глава ЦИАМ объяснил тем, что «это самый современный автомобильный двигатель, который есть в России». «Если все будет идти по плану, то года через полтора-два этот проект перейдет на стадию ОКР», — сказал гендиректор.

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» продемонстрировали в мае во время инаугурации президента России Владимира Путина. Показанный лимузин получил название «Сенат-лимузин». Также в линейку входят седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал». Планируется пополнение семейства за счет мотоцикла и кроссовера. Специально для семейства «Кортеж» разрабатывается линейка моторов.

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