Российская «Черная дыра» легла на дно

Российская дизель-электрическая подлодка «Краснодар», прозванная в НАТО «Черной дырой», в ходе тренировки в Черном море была полностью обесточена и легла на грунт. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Черноморского флота, капитана второго ранга Алексея Рулева.

«В ходе тренировки подводная лодка опустилась на дно и легла на грунт на глубине 20 метров от поверхности. В соответствии с поставленной задачей в течение двух часов субмарина была полностью обесточена, деятельность экипажа была прекращена, вахтенная служба поддерживалась минимальным количеством личного состава», — рассказал он.

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По его словам, таким образом экипаж субмарины отработал элемент «Покладка на грунт» в морском полигоне боевой подготовки Черноморского флота. «В условиях реальных действий возможно возникновение ситуации, когда подводной лодке необходимо лечь на грунт для того, чтобы укрыться от противника и избежать обнаружения», — пояснил капитан.

Кроме того, лечь на грунт субмарине может потребоваться, когда ей необходим ремонт в режиме полного обесточивания, для проведения врачебной операции в неподвижном состоянии или для жесткой экономии электроэнергии, отметил он.

По окончании тренировки подлодка успешно всплыла на поверхность и продолжила участие в мероприятиях по боевой подготовке.

Дизель-электрические подлодки проекта 636.3 считаются одними из самых малошумных в мире. В НАТО они получили неофициальное название «Черная дыра». Субмарины способны развивать надводную скорость до 20 узлов и погружаться примерно на 300 метров. Автономность их плавания достигает 45 суток.

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