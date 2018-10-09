Российские АПЛ оказались лучше американских

Атомные подводные лодки четвертого поколения серий «Ясень-М» (Россия) и Virginia (США) примерно равны по уровню скрытности, но несколько отличаются по боевым возможностям, заявил РИА Новости председатель Санкт-Петербургского клуба подводников, бывший командир АПЛ Игорь Курдин.

Эксперт отмечает, что по уровню шумности российские подлодки, в отличие от советских, сравнялись с американскими. «В советское время, имея довольно слабую элементную базу в гидроакустике, мы не могли соревноваться с американцами. А теперь можем», — считает Курдин.

Бывший командир АПЛ полагает, что по боевым возможностям «Ясень-М» несколько превосходит Virginia. По его мнению, причина этого заключается в том, что российские подлодки способны эффективно поражать не только ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, но и надводные и наземные цели. Кроме того, субмарины серии «Ясень-М», которые немного крупнее Virginia, погружаются на сто метров глубже, но немного теряют в скорости. Также российские подлодки более автоматизированы, в связи с чем их обслуживание требует в два раза меньшего экипажа.

Первая АПЛ серии «Ясень-М» (К-560 «Северодвинск») поступила в опытную эксплуатацию в 2013 году, в отличие от первой Virginia (USS Virginia), принятой на вооружение в 2004 году. В настоящему времени построены две из семи подлодок «Ясень-М» и 17 из 66 субмарин Virginia.

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