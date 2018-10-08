Выгрузка С-300 в Сирии попала на видео

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Выгрузка зенитного ракетного комплекса С-300 из грузового отсека военно-транспортного самолета Ан-124 на авиабазе Хмеймим (Сирия) показана на новом видео. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

Российские и сирийские военные должны развернуть единую систему управления ПВО, включающую доставленные ЗРК, до 20 октября. Обучение сирийских специалистов работе с новой техникой должно занять три месяца.

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3 октября Минобороны России уже публиковало кадры выгрузки в Сирии зенитных ракетных комплексов С-300.

В этом же месяце министр обороны Сергей Шойгу рапортовал президенту Владимиру Путину, что Россия завершила передачу Сирии четырех пусковых установок С-300. Генерал отметил, что в республику доставлены 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Поставка ЗРК вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы ПВО, отслеживавшая израильский истребитель F-16. В Москве полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

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