Американцы узнали о новых российских подлодках с гиперзвуковым оружием

Новый российский атомный подводный флот с гиперзвуковым оружием приведут в боеготовность к 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, имеющий доступ к результатам разведки США.

По словам источника, финансирование ряда военных программ сократили ради восьми новых подводных лодок четвертого поколения «Борей 2» или «Борей-А», вооруженных гиперзвуковыми ракетами. Их планируется присоединить к Северному и Тихоокеанскому флотам ВМФ России.

Отмечается, что на борту лодок будет по 20 ракет «Булава», которые смогут переносить до десяти ядерных и гиперзвуковых блоков. Таким образом, один «Борей 2» сможет запустить 200 сверхзвуковых ракет. Телеканал назвал это «угрозой, которую США пока не может отразить».

На данный момент в составе военно-морского флота числятся три ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». До 2020 года планируется также ввести в строй подводный крейсер «Князь Владимир».

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