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НАТО оценила российскую эскадру у берегов Сирии

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Организация Североатлантического договора (НАТО) подтвердила крупномасштабное наращивание российского военно-морского флота в Средиземном море у берегов Сирии. Альянс оценил силы Москвы в регионе как значительные. Об этом рассказала его официальный представитель Оана Лунгеску, сообщает Haaretz.

«Россия направила в Средиземное море немалые военно-морские силы, в том числе несколько кораблей, оснащенных современными крылатыми ракетами», — пояснила она, добавив, что блок не будет «размышлять о намерениях российского флота».

Лунгеску добавила, что в регионе необходимо проявлять сдержанность, «чтобы не ухудшить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Сирии».

«Многие страны блока действуют в Средиземноморье, наш флот постоянно там, поэтому мы контролируем военно-морскую деятельность в регионе, в том числе Москвы», — подчеркнула представитель альянса.

По ее словам, солдат НАТО в Сирии нет, но организация поддерживает усилия ООН по достижению политического урегулирования конфликта.

28 августа сообщалось, что Министерство обороны России усилило группировку боевых кораблей у берегов Сирии в Средиземном море. Отмечалось, что она стала самой мощной с начала операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в стране. В состав группировки теперь входят 10 кораблей, в числе которых ракетный крейсер «Маршал Устинов» и противолодочный корабль «Североморск». Большинство из них оснащены крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, к берегам Сирии отправлены две подводные лодки.

25 августа в Минобороны заявили о возможной атаке США по Сирии. Пентагон опроверг данные о наращивании своих сил в регионе.

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