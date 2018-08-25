США приготовились к мощному удару по Сирии

Соединенные Штаты Америки несколько дней назад перебросили в Персидский залив эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM. Об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенко, передает РИА Новости.
Вооружение может быть использовано США, Великобританией и Францией для удара по Сирии, говорят в министерстве. В качестве повода к атаке может стать провокация с химическим оружием, заявил генерал-майор.
По его словам, косвенным подтверждением подготовки коалиции к удару по Сирии служат обещания высших представителей этих стран о намерении «самым решительным образом» ответить на применение химического оружия сирийскими властями. «Действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии», — заключил Конашенков.
По данным Минобороны, инсценировать химатаку могут террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»), которые якобы доставили в город Джиср Эш-Шугур восемь емкостей с хлором, которые перевезли в деревню Халлюз. Российское оборонное ведомство также заявило, что располагает данными о прибытии в регион группы боевиков, прошедших обучение обращению с отравляющими веществами у специалистов британской частной военной компании «Олива».
Ранее источники Bloomberg сообщали, что в ходе переговоров между представителями совбезов России и США в Женеве, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил российскому коллеге Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести удар по сирийским правительственным силам мощнее прежнего, если войска Башара Асада применят химическое оружие.