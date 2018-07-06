В сирийской Думе нашли следы химатаки

Предварительный анализ показал, что в апреле в сирийском городе Дума был применен газ хлорин. Об этом говорится в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает в пятницу, 6 июля, Reuters.

В документе, который имеется в распоряжении агентства, отмечается, что «различные хлорированные органические химикаты были обнаружены в образцах», взятых из двух мест. При этом следов применения нервно-паралитических веществ не найдено.

ОЗХО направляла миссию на место примерно через неделю после сообщений об инциденте. Эти новости также послужили поводом для удара сил международной коалиции по объектам в Сирии.

Материалы по теме Газуй, убивай Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии

В конце июня ОЗХО наделили полномочиями устанавливать виновных в применении химического оружия. Сообщалось, что реализация нового мандата начнется в ноябре.

14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесла удар по Сирии. Поводом для атаки послужило сообщение о применении химического оружия в городе Дума, в котором западные страны обвинили силы президента страны Башара Асада. По данным Пентагона, по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 105 крылатых ракет, и все они достигли цели.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Россия считает инциденты с боевыми отравляющими веществами провокациями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!