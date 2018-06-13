ОЗХО подтвердила химатаку в сирийской Хаме

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила применение зарина и хлора в качестве химического оружия в сирийской провинции Хама в марте прошлого года. Об этом в среду, 13 июня, сообщает Reuters.

«Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии в своем новом докладе подтвердила, что с высокой долей вероятности зарин использовался в качестве химического оружия к югу от города Эль-Латамна 24 марта 2017 года», — отметили в ОЗХО.

Эксперты также пришли к выводу, что хлор использовался при обстреле госпиталя в том же населенном пункте и окружающих его районах на следующих день — 25 марта 2017 года.

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Как отмечает РИА Новости, выводы были сделаны на основе показаний очевидцев, эпидемиологического анализа и исследования проб окружающей среды.

Сообщается, что доклад миссии был передан в Совет Безопасности ООН. При этом, кто конкретно мог применить хлор и зарин, не уточняется.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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