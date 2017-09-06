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ООН обвинила Дамаск в химической атаке в Хан-Шайхуне

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Хан-Шейхун
Хан-Шейхун

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возложила ответственность за применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун на правительственные силы. Об этом говорится в специальном докладе, опубликованном на сайте организации.

«Сирийские военно-воздушные силы использовали зарин в Хан-Шайхуне, убив более 80 человек, большинство из которых были женщинами и детьми. Удар с воздуха был также нанесен по близлежащим медицинским учреждениям. Это привело к серьезному снижению их способности оказывать помощь жертвам химической атаки и, как следствие, увеличению числа жертв среди гражданского населения», — говорится в документе.

Кроме того, по мнению авторов доклада, в Идлибе, Хамахе и восточной Гуте сирийские войска использовали боевой хлор. «Эти нападения представляют собой явные нарушения международного гуманитарного права и Конвенции о химическом оружии», — резюмируется в сообщении.

4 апреля на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Три дня спустя президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.

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