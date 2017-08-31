«Молодежь сунны» заподозрили в подготовке химической атаки в Сирии

Одна из группировок сирийской оппозиции имеет доступ к химическому оружию и намерена его использовать. Об этом сообщила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, содержание ее заявления передает РИА Новости.

По информации МИД, речь идет о группировке «Шабаб ас-сунна». Она известна как «Молодежь сунны», сотрудничает с террористической организацией «Фронт ан-Нусра» и входит в коалицию повстанческих группировок «Свободная сирийская армия».

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27 июня Белом доме заявили, что сирийское правительство готовит еще одну атаку с применением химического оружия. Администрация Соединенных Штатов предупредила, что президент Сирии Башар Асад и его армия «заплатят высокую цену», если он совершит такое нападение.

В апреле на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Три дня спустя президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.