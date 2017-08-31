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«Молодежь сунны» заподозрили в подготовке химической атаки в Сирии

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June 14, 2017 - Daily life in the Syrias town of Duma amidst the rubble and destruction. The town was the site of several demonstrations at the beginning of the Syrian uprising, and then turned into a battleground between the Syrian government and the opposition

Одна из группировок сирийской оппозиции имеет доступ к химическому оружию и намерена его использовать. Об этом сообщила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, содержание ее заявления передает РИА Новости.

По информации МИД, речь идет о группировке «Шабаб ас-сунна». Она известна как «Молодежь сунны», сотрудничает с террористической организацией «Фронт ан-Нусра» и входит в коалицию повстанческих группировок «Свободная сирийская армия».

27 июня Белом доме заявили, что сирийское правительство готовит еще одну атаку с применением химического оружия. Администрация Соединенных Штатов предупредила, что президент Сирии Башар Асад и его армия «заплатят высокую цену», если он совершит такое нападение.

В апреле на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Три дня спустя президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.

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