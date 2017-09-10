Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии

Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии в части, которая касается обвинений России и Дамаска, — пример плохо сфабрикованной, политически ангажированной фальшивки. Такое мнение, как передает РИА Новости, высказал журналистам российский постпред при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

«Доклад в части, касающейся России и применения химического оружия вооруженными силами Сирии, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной», — подчеркнул он. На такие обвинения Москве не стоит обращать внимания, добавил постпред.

«Некоторое время назад торговать русофобской ложью стало модным в политических и дипломатических кругах. Но ситуация постепенно меняется. Даже там, где такие измышления еще остаются востребованными, политическая цена на них стремительно падает», — отметил Бородавкин.

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В среду, 6 сентября, независимая комиссия по расследованию в Сирии, учрежденная Советом ООН по правам человека, представила 14-й доклад о нарушениях прав человека в этой стране. Там, в частности, содержатся заявления о том, что Россия якобы продолжает бомбить больницы в Сирии на территориях, подконтрольных вооруженной оппозиции, а также прямые обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в апреле в Хан-Шейхуне.

Члены комиссии, которые не имеют прямого доступа в Сирию, заявляют, что пришли к своим выводам на основе свидетельских показаний, а также изучения спутниковых снимков и фотографий снарядов, сделанных после атаки Хан-Шейхуне.

4 апреля на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск Сирии. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Три дня спустя президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, который используется сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.