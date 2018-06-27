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Россия обвинила Запад в шантаже

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Александр Шульгин

Запад надавил на другие страны, чтобы принять выдвинутый Великобританией проект, расширяющий мандат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил в среду, 27 июня, постпред России при организации Александр Шульгин, передает «Интерфакс».

По его словам, страны Запада «играли явно не по правилам». «Дипломаты группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили, — рассказал дипломат. — Нам известны даже случаи открытого шантажа наших ближайших союзников, к которому они прибегали».

Шульгин также сообщил, что за день до конференции стран-участников представители малых островных государств заполонили зал заседаний. В частности, пришли люди, представляющие Острова Кука, Соломоновы острова, Фиджи, Тувалу. «Все они с удивительным единодушием активно продвигали, выступали адвокатами британского проекта», — добавил постпред.

Ранее 27 июня члены ОЗХО одобрили проект, наделяющий ее полномочиями устанавливать виновных в применении химического оружия. Такое решение было принято в ходе голосования на спецсессии в Гааге, «за» отдали 82 голоса, «против» — 24.

Вопрос об ответственности за применение химоружия в последние годы неоднократно поднимался из-за ситуации в Сирии. За время войны в стране не раз появлялись сообщения об инцидентах с боевыми отравляющими веществами. Миссия ОЗХО неоднократно подтверждала химатаки, однако установление виновных не входило в ее полномочия.

Страны Запада зачастую возлагают ответственность на Дамаск. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Россия считает инциденты с боевыми отравляющими веществами провокациями.

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Предыстория: ОЗХО назовет виновных в химатаках в Сирии
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