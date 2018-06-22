Минобороны увидело подбрасывателей зарина в Сирии

Зарин умышленно добавили в пробы, взятые на месте предполагаемых химических атак в Сирии. Об этом заявил в пятницу, 22 июня, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов на совместном брифинге МИД и Минобороны, передает РИА Новости.

По его словам, в некоторых пробах вместе с хлорорганическими соединениями нашли продукт разложения зарина. При этом авторы доклада о применении химоружия связывают его наличие не с применением вещества, а с дегазацией водой пострадавших в инциденте. «Откуда же взялся зарин? По нашему мнению, он был умышленно внесен в пробы провокаторами с целью дальнейшего обвинения сирийских правительственных сил», — сказал Кириллов.

Он также заявил, что при изучении инцидентов нарушено соблюдение строгой последовательности действий для сохранности доказательств: «основополагающий принцип осуществления непрерывного контроля — Chain of custody». Это привело к «противоречиям, нестыковкам и подтасовкам фактов в докладах по результатам расследований, носящим явно выраженный антисирийский характер», считают в Минобороны.

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Как сообщил Кириллов, широко растиражированной является провокация неправительственной организации «Белые каски» в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. «Анализ доклада показал, что характеристики воронки свидетельствуют о том, что она была сформирована в результате подрыва размещенного на земле взрывного устройства небольшой мощности, а не сброшенной с самолета авиабомбы», — сказал он, добавив, что воронка была зацементирована еще до завершения расследования.

По словам начальника войск РХБЗ, недоумение вызывают и кадры, на которых люди без специальных средств защиты работают на месте в первые часы после якобы произошедшего химинцидента. Все это указывает на отсутствие зарина в воронке и поблизости от нее, сказал он. Кириллов добавил, что миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии всячески затягивает сроки расследований в угоду интересам США и их союзников.

В Минобороны также сообщили, что на освобожденных от террористов территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ, однако в ОЗХО инспекцию складов проводить отказывались. Представитель МИД России Мария Захарова указала, что боевики в Сирии производили химоружие на оборудовании, изготовленном в странах Западной Европы. По ее словам, Москва готова передать коллегам доказательства.

В апреле 2017 года США выпустили 58 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По данным Вашингтона, именно с этой площадки взлетали самолеты, которые якобы нанесли удар химическим оружием по Хан-Шейхуну.

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