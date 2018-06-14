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Госдеп заплатит миллионы «Белым каскам»

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США выделят 6,6 миллиона долларов сирийским организациям, которые занимаются спасением мирных жителей и следят за нарушениями прав человека. Об этом заявили в Госдепартаменте, передает Reuters.

Средства пойдут так называемым «Белым каскам» — действующей в Сирии неправительственной организации. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом. Он существует за счет дотаций со стороны стран Запада.

Также Госдеп проспонсирует Международный, беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии. Он был создан в соответствии с принятой в 2016 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

В мае сообщалось, что Госдепартамент США прекратил спонсировать «Белые каски». Вашингтон пошел на такой шаг из-за распоряжения президента Дональда Трампа заморозить выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии.

Деятельность «Белых касок» периодически подвергается критике. В частности, сомнительными считают выкладываемые в сеть ролики организации о химатаках в Сирии, их называют постановочными.

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