Госдеп заплатит миллионы «Белым каскам»

США выделят 6,6 миллиона долларов сирийским организациям, которые занимаются спасением мирных жителей и следят за нарушениями прав человека. Об этом заявили в Госдепартаменте, передает Reuters.
Средства пойдут так называемым «Белым каскам» — действующей в Сирии неправительственной организации. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом. Он существует за счет дотаций со стороны стран Запада.
Также Госдеп проспонсирует Международный, беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии. Он был создан в соответствии с принятой в 2016 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
В мае сообщалось, что Госдепартамент США прекратил спонсировать «Белые каски». Вашингтон пошел на такой шаг из-за распоряжения президента Дональда Трампа заморозить выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии.
Деятельность «Белых касок» периодически подвергается критике. В частности, сомнительными считают выкладываемые в сеть ролики организации о химатаках в Сирии, их называют постановочными.