Правозащитники обвинили США в военных преступлениях

Авиаудары международной коалиции во главе с США по сирийской Ракке нарушили международное гуманитарное право и, вероятно, привели к военным преступлениям. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, выдержки приводит CNN.

В документе указывается, что в результате атак альянса получили ранения или умерли тысячи мирных жителей в Ракке. По словам правозащитников, цифры, предоставляемые коалицией, не выдерживают критики, а масштабы разрушений в городе сопоставимы с обычными военными действиями, а не избирательными ударами.

Сотрудники организации в своих заявлениях основываются на беседах с местными жителями, в частности четырьмя семьями, у которых погибли 90 родственников и соседей. В одной из них жертвами стали 39 человек, причем подавляющее большинство — именно из-за авиаударов. В документе указывается, что это лишь малая часть картины и международное гуманитарное право в ходе атак нарушалось множество раз.

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Также в докладе говорится, что мирные жители Ракки сталкивались с трудным выбором: подвергаться риску погибнуть при бомбежках или бежать из города при вероятности быть застреленными снайперами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По информации коалиции на 31 мая, за период с 2014 по 2018 год случайными жертвами ударов в Сирии и Ираке стали 892 мирных жителя.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей ИГ. Освобождение города было одной из главных целей международной коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов также и в Ираке. В октябре сообщалось, что арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» (ДСС) полностью очистили город от боевиков.

В Дамаске же указывали, что коалиция вводит в заблуждение, говоря об освобождении Ракки. В МИД Сирии заявляли, что это ложь, направленная на отвлечение внимания мира от преступлений, совершенных альянсом в регионе.

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