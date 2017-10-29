Дамаск обвинил коалицию США в оккупации Ракки

Министерство иностранных дел Сирии уверено, что коалиция во главе с США вводит международное сообщество в заблуждение, говоря об освобождении Ракки. Дамаск по-прежнему считает город оккупированным, сообщает в воскресенье, 29 октября, агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве.

«Освобождение Ракки от ИГИЛ («Исламское государство» запрещено в России — прим. «Ленты.ру») — это ложь, направленная на отвлечение внимания мира от преступлений, совершенных альянсом в провинции», — отметили в МИД страны.

В ведомстве уверены, что Ракку можно будет считать освобожденной, только когда в нее войдет сирийская армия.

По информации источника, более 90 процентов города и пригорода было уничтожено «варварской бомбардировкой» коалиции, тысячам местных жителей пришлось покинуть Ракку и стать беженцами, десятки и сотни погибли.

Источник добавил, что призывы США и их союзников к восстановлению Ракки — всего лишь мошенничество и попытка скрыть разрушения от воздушных атак.