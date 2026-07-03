Названы повышающие риск рака привычки в питании

Онколог Кубеш: Употребление алкоголя и переработанного мяса повышает риск рака

Врач-онколог, радиолог Иржи Кубеш рассказал, какие привычки в питании повышают риск рака. Его слова приводит издание Daily Mirror.

Онколог отметил, что на риск онкологических заболеваний влияют многие факторы, часть из которых изменить невозможно. Однако один из них — питание — поддается коррекции. Врач отметил, что в первую очередь снизить вероятность злокачественных образований помогает отказ от алкоголя.

По словам Кубеша, спиртное повреждает клетки, препятствует их нормальному восстановлению, может нарушать гормональный баланс и вызывать частое деление клеток, что создает риск появления в них мутаций. «Неизвестно, на каком этапе повышается риск, но мы знаем, что чем больше алкоголя вы пьете, тем выше риск», — заявил врач.

Еще одним продуктом, увеличивающим риск рака, онколог назвал переработанное мясо. Кубеш уточнил, что злоупотребление им обычно связывают с раком кишечника. По мнению врача, чтобы защитить себя необязательно полностью отказываться от копченого или вяленого мяса. Достаточно снизить его потребление и в целом придерживаться сбалансированного питания.

Ранее заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев сказал, что не существует универсального средства защиты от рака. По его мнению, наиболее эффективны для этого физические нагрузки.