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Забота о себе
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21:04, 3 июля 2026Забота о себе

Названы повышающие риск рака привычки в питании

Онколог Кубеш: Употребление алкоголя и переработанного мяса повышает риск рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Brent Hofacker / Shutterstock / Fotodom

Врач-онколог, радиолог Иржи Кубеш рассказал, какие привычки в питании повышают риск рака. Его слова приводит издание Daily Mirror.

Онколог отметил, что на риск онкологических заболеваний влияют многие факторы, часть из которых изменить невозможно. Однако один из них — питание — поддается коррекции. Врач отметил, что в первую очередь снизить вероятность злокачественных образований помогает отказ от алкоголя.

По словам Кубеша, спиртное повреждает клетки, препятствует их нормальному восстановлению, может нарушать гормональный баланс и вызывать частое деление клеток, что создает риск появления в них мутаций. «Неизвестно, на каком этапе повышается риск, но мы знаем, что чем больше алкоголя вы пьете, тем выше риск», — заявил врач.

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Еще одним продуктом, увеличивающим риск рака, онколог назвал переработанное мясо. Кубеш уточнил, что злоупотребление им обычно связывают с раком кишечника. По мнению врача, чтобы защитить себя необязательно полностью отказываться от копченого или вяленого мяса. Достаточно снизить его потребление и в целом придерживаться сбалансированного питания.

Ранее заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев сказал, что не существует универсального средства защиты от рака. По его мнению, наиболее эффективны для этого физические нагрузки.

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