Россиянам назвали доступные способы профилактики рака

Врач Маслиев: Физические нагрузки — лучший способ профилактики рака

Универсальной защиты от рака не существует — он может развиться даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни, предупредил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев. Однако в разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что физическая активность, сбалансированное питание и регулярные обследования позволяют существенно снизить риски.

«Рак — это прямое следствие нарушения в организме. На многое мы повлиять не можем, на что-то можем. Организм — невероятно сложный комплекс процессов, и малейшая поломка в одном месте неожиданным образом скажется на далеких процессах. Возникает воспаление, которое перетекает в хроническую форму и влечет нежелательные изменения. Вызвать его может даже недостаток отдельных микроэлементов», — пояснил врач.

Одним из самых эффективных способов борьбы с онкологией он назвал физические нагрузки. Они балансируют обменные процессы, упорядочивают расход энергии, снижают уровень инсулина и способствуют выработке интерлейкина, борющегося с воспалением, объяснил специалист.

Чем выше иммунитет, тем чаще обновляются клетки иммунной системы, которые распознают и уничтожают мутировавшие клетки. Именно их накопление становится причиной рака. Пожилым людям как группе риска стоит добавить умеренные нагрузки, прежде всего долгую ходьбу Кирилл Маслиев кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН

Среди других мер профилактики врач выделил вакцинацию против вируса папилломы человека — доказанного фактора риска рака шейки матки и ряда других опухолей. Большое значение, по его словам, имеют регулярные профилактические осмотры и диспансеризация, позволяющие выявить нарушения обмена веществ задолго до появления симптомов. Полноценный сон, обратил внимание врач, также важен: во время него происходят восстановление тканей, регуляция гормонального фона и работа иммунной системы.

В питании специалист посоветовал ограничить ультрапереработанные продукты — готовые снеки, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия промышленного производства. Они способствуют набору веса, хроническому воспалению и метаболическим нарушениям. Рацион с достаточным количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и качественного белка, напротив, рассматривается как элемент профилактики, заключил Маслиев.

Ранее сообщалось, что солнечный ожог может привести к развитию меланомы, которая считается одним из самых агрессивных и коварных видов рака. Врачи предупредили об опасности так называемого Life-changing sunburn (буквально — «солнечный ожог, меняющий жизнь»), который еще не является официальным медицинским термином, однако уже несет в себе негативные последствия для здоровья.

