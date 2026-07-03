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20:59, 3 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасности

МЧС: С 21 часа в Москве ожидается дождь с грозой и сильным ветром
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С 21 часа пятницы, 3 июля, в Москве прогнозируется дождь с грозой и сильным ветром. Об опасности жителей столицы со ссылкой на синоптиков Росгидромета предупредили на сайте МЧС.

По информации специалистов, на город обрушатся дожди, местами мощные. В отдельных локациях пройдут грозы, во время которых ветер будет усиливаться до 17 метров в секунду.

Отмечается, что неблагоприятная погода в столице продлится вплоть до 10 часов утра субботы, 4 июля. В результате линии электропередачи могут быть повреждены, а некоторые рекламные конструкции — упасть. Помимо этого, транспорт может работать с перебоями. Спасатели призвали не ставить автомобили под деревьями и рядом с шаткими конструкциями, а также быть осторожными на дорогах, чтобы избежать травм и повреждений имущества.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

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