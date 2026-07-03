Москвичей предупредили о погодной опасности

Гидрометцентр: В Московском регионе введен желтый уровень опасности из-за грозы

В Москве и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Желтый уровень опасности объявлен из-за ожидающихся дождей и продлится до девяти часов вечера субботы, 4 июля. Местами, по прогнозам синоптиков, пройдут ливни, в отдельных районах столичного региона возможна гроза. Кроме того, решение объясняют высокой пожарной опасностью, которая достигает 4-го класса.

Дождливая погода будет стоять в Московском регионе все выходные. На квадратный метр может выпасть до 15 литров дождевой воды, предупреждают метеорологи, а суммарно с 4 по 6 июля в столице может пролиться половина месячной нормы осадков. В субботу, 4 июля, в сумерках воздух в столице прогреется до плюс 16-19 градусов, а днем — до плюс 18-21 градуса, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Аналогичный температурный фон прогнозируется и в воскресенье, 5-го числа.