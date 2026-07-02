Москвичей предупредили о выпадении половины месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве 4-6 июля

В ближайшие дни в Москве выпадет половина месячной нормы осадков. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам синоптика, речь идет о периоде с 4 по 6 июля, когда погода будет особенно дождливой. Наиболее обильным на осадки, отметил он, ожидается понедельник, 6 июля. «За трое суток на город прольется до 43 миллиметров осадков (четыре ведра воды на метр площади), или половина месячной нормы», — поделился информацией Тишковец.

Показания термометров при этом понизятся: так, в сумерках температура будет составлять плюс 14-17 градусов, а днем — лишь плюс 19-22 градуса, добавил специалист.

Ранее стало известно, что в столичном регионе ввели «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров.