Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 2 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили о выпадении половины месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве 4-6 июля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В ближайшие дни в Москве выпадет половина месячной нормы осадков. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам синоптика, речь идет о периоде с 4 по 6 июля, когда погода будет особенно дождливой. Наиболее обильным на осадки, отметил он, ожидается понедельник, 6 июля. «За трое суток на город прольется до 43 миллиметров осадков (четыре ведра воды на метр площади), или половина месячной нормы», — поделился информацией Тишковец.

Показания термометров при этом понизятся: так, в сумерках температура будет составлять плюс 14-17 градусов, а днем — лишь плюс 19-22 градуса, добавил специалист.

Ранее стало известно, что в столичном регионе ввели «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная разница в возможностях». Россия нанесла массированный удар по Киеву. Что о «ночи возмездия» пишут мировые СМИ?

    «Биологическая мать» попыталась обмануть сына российского чиновника

    Пользу постоянной перезагрузки смартфона оценили

    Стало известно о повторной атаке ВСУ в районе удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    В Банке России признали необъяснимость курса рубля

    Власти раскрыли подробности об атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском

    Россияне чаще других арендовывали роскошные яхты за сотни тысяч рублей в Турции

    Ставки по вкладам в российских банках упали еще сильнее

    30 лет пролежавшего на Эвересте альпиниста опознали благодаря ДНК-тесту

    Названы причины укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok