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12:13, 2 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасности

В Москве ввели «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Москве и Московской области ввели «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров. Об этом жителей столичного региона предупредили на сайте Гидрометцентра.

«Местами высокая пожарная опасность (четвертый класс)», — сказано в сообщении. Соответствующее предостережение будет действовать до 19:00 пятницы, 3 июля, в столице и до 21 часа того же дня — в области.

Помимо этого, в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в городе в четверг, 2 июля, будет очень высокой и достигнет плюс 31 градуса. Предупреждение об опасной погоде продлится до 22 часов. Что касается Подмосковья, там 3 июля в отдельных районах ожидаются дожди с грозами.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 2 июля в столице станет самым жарким днем с начала лета.

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