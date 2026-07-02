Москвичей предупредили о самом жарком дне с начала лета

Синоптик Позднякова: 2 июля в Москве станет самым жарким днем с начала лета

Четверг, 2 июля, в Москве окажется самым жарким днем с начала лета. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, минимальная температура в городе составит плюс 17-19 градусов, а по области — 15-20 градусов. В дневные часы воздух в Москве прогреется до плюс 29-31 градуса, а в Подмосковье — до 26-31 градуса. «Температура воздуха будет выше климатической нормы почти на пять градусов», — уточнила она. Позднякова добавила, что осадки в этот день не прогнозируются, а атмосферное давление будет находиться в пределах нормы.

Ранее стало известно, что жара начнет отступать из столицы в ночь на пятницу, 3 июля.