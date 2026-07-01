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15:14, 1 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили об отступлении жары

Синоптик Позднякова: Жара начнет отступать из Москвы 3 июля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В ближайшие дни жара, которая пришла в Москву, начнет отступать. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с RT.

По словам синоптика, в ночь на пятницу, 3 июля, и в дневные часы в городе прогнозируются кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозами. Несмотря на это, уточнила она, ночь останется достаточно теплой — столбики термометров покажут плюс 18-20 градусов. «Дневная температура в пятницу составит плюс 25-27 градусов Цельсия. Для Москвы это еще жаркая погода», — добавила она.

Что касается предстоящих выходных, в столице ожидается переменная облачность. В ночные часы обойдется без осадков, однако днем вероятны кратковременные небольшие либо умеренные дожди. Ночная температура в субботу составит плюс 15-16 градусов, а в воскресенье не выше плюс 15, продолжила специалист. Днем 4 июля воздух прогреется до 23-25 градусов, а в воскресенье — до 22-24.

«Понижение температуры в Москве продолжится и в начале следующей недели — до плюс 18-23 градусов Цельсия», — заключила синоптик.

Ранее Татьяна Позднякова предсказала, что практически половина дней в июле в Москве пройдет с переменной облачностью.

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