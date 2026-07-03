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14:40, 3 июля 2026Экономика

Предсказана погода в выходные в Москве

Синоптик Тишковец: В выходные на Москву обрушатся дожди с грозами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, на Москву обрушатся дожди с грозами. Такую погоду в предстоящие выходные предсказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

4 июля всю Центральную Россию накроет циклон. На этом фоне в Москве и области будет преобладать пасмурная и дождливая погода. «Ожидается до 15 литров воды на метр площади, возможна гроза», — уточнил синоптик.

В сумерках воздух в столице прогреется до плюс 16-19 градусов, а днем — до плюс 18-21 градуса. Эти показатели на несколько градусов ниже климатической нормы, подчеркнул Тишковец.

В воскресенье, 5 июля, дожди в столице продолжатся, но уже будут менее интенсивными. Под утро столбики термометров покажут плюс 14-17 градусов, а днем — до плюс 20 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что 3 июля температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 18 градусов.

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