Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:42, 2 июля 2026Экономика

Москвичам пообещали похолодание до 18 градусов

Синоптик Тишковец: 3 июля в Москве похолодает до плюс 18 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Рабочая неделя закончится для москвичей резким похолоданием. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночные часы с приходом холодного атмосферного фронта, который синоптик характеризует как освежающий, воздух в столице остынет до плюс 18-21 градуса. Днем температурный фон начнет стабилизироваться: небо прояснится, потеплеет до плюс 25-28 градусов, но на юге Подмосковья возможны ливни и грозы.

Ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 3-8 метров в секунду. Именно это, по словам Тишковца, позволит изнуряющей жаре спасть и сделает погоду комфортной.

Такое похолодание наступит сразу после самого жаркого дня с начала лета. В четверг, 2 июля, столбики термометров на опорной столичной метеостанции достигли отметки плюс 30 градусов, и, как ожидают синоптики, могут подняться еще выше. 30-градусная жара в Москве этим летом фиксировалась лишь раз — 10 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл реакцию Украины на удар возмездия

    Семья виновника ДТП потребовала от матери невыжившего ребенка более миллиона рублей

    В МИД России раскрыли главную проблему с выбором переговорщика от ЕС

    Сыгравшая проклятую девочку в «Звонке» актриса умерла бездомной от СПИДа в 35 лет

    В квартире российского поселка холодильник взорвался и проломил стену

    Посла Швеции вызовут в МИД России

    Белорусов призвали воздержаться от поездок в Россию после удара по автобусу

    В России назвали условия быстрого завершения СВО

    Кувшины с серебром и 6000-летние осколки посуды нашли в Москве

    Техногигант не смог избежать штрафа в миллиарды евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok