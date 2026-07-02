Москвичам пообещали похолодание до 18 градусов

Рабочая неделя закончится для москвичей резким похолоданием. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В ночные часы с приходом холодного атмосферного фронта, который синоптик характеризует как освежающий, воздух в столице остынет до плюс 18-21 градуса. Днем температурный фон начнет стабилизироваться: небо прояснится, потеплеет до плюс 25-28 градусов, но на юге Подмосковья возможны ливни и грозы.
Ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 3-8 метров в секунду. Именно это, по словам Тишковца, позволит изнуряющей жаре спасть и сделает погоду комфортной.
Такое похолодание наступит сразу после самого жаркого дня с начала лета. В четверг, 2 июля, столбики термометров на опорной столичной метеостанции достигли отметки плюс 30 градусов, и, как ожидают синоптики, могут подняться еще выше. 30-градусная жара в Москве этим летом фиксировалась лишь раз — 10 июня.