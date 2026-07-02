В Москве наступил самый жаркий день лета

Синоптик Тишковец: 2 июля воздух в Москве прогрелся до плюс 30

В Москве наступил пока что самый жаркий день с начала лета. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, к трем часам дня термометры на опорной столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру на отметке плюс 30 градусов. До такого уровня воздух в Москве прогревался за это лето только однажды. По итогам дня Тишковец ожидает еще более высокий показатель, что сделает четверг, 2 июля, самым жарким днем с начала лета.

До отметки в плюс 30 градусов температура в июне поднималась только один раз — 10 июня. При этом среднемесячный показатель составил плюс 18,4 градуса, что на градус выше климатической нормы. Холоднее всего москвичам было 3 июня, тогда на ВДНХ зафиксировали всего 8,7 градуса тепла.

Погода в июле, по прогнозам метеорологов, будет умеренной, без надрывной жары и духоты. Самый теплый период придется на дни с 17 по 25 июля, а начало и конец месяца, наоборот, окажутся довольно прохладными.