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23:22, 1 июля 2026Экономика

В Москве подвели метеоитоги июня

Синоптик Позднякова: В июне в Москве температура поднялась до плюс 30 только один раз
Виктория Клабукова

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

На июнь москвичам почти не выпало жарких дней. Какой погода была в прошлом месяце, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Итоги она подвела в своем канале в мессенджере «Макс».

По наблюдениям синоптика, в июле температура в столице поднялась до отметки плюс 30 градусов лишь один раз. Такая жара наблюдалась только 10 июня. Среднемесячный показатель составил плюс 18,4 градуса, что на градус выше климатической нормы. Минимального уровня температура достигла 3 июня: тогда на опорной московской метеостанции ВДНХ зафиксировали всего 8,7 градуса тепла.

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В Подмосковье минимальный показатель составил 3 градуса тепла. Ниже нормы температура в Московском регионе опускалась 13 раз, а самая большая отрицательная аномалия была зарегистрирована 25 июня, когда температура отклонилась от нормы на 3,7 градуса.

Всего за июнь, судя по осадкомерам на ВДНХ, в Москве выпало 83 процента от месячной нормы дождевой воды — это 64 миллиметра осадков. В то же время в Тушино норма оказалась превышена на 143 процента. Дождливее всего было 12 июня: тогда за день накапал рекордный 21 миллиметр осадков. «Смена синоптических процессов происходила волнообразно, солнечные антициклоны недолго гостили в Подмосковье», – заключила Позднякова.

Июль в Москве начинается с волны жары. Пик потепления придется на четверг, 2 июля, когда воздух прогреется до плюс 30, а затем наступит череда грозовых дождей.

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